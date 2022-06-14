Из Луганска в Суходольск этапированы 88 сдавшихся военнослужащих ВСУ с «Азовстали»

Сдавшихся в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» 88 боевиков националистического батальона «Азов» этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из «Азовстали», в том числе для проведения с ними следственных действий», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что российские и зарубежные журналисты побывали в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь». На одной из стен они обнаружили надпись «Зеля – зрадник» (предатель – прим. ВЗГЛЯД), на другой висят снимки погибших «азовцев» (позывной последнего в этом ряду – «Сатана»).

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.

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