Пушков: Запад не выдерживает собственных санкций против России

Попытка изолировать себя от РФ дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Парадоксы Большого разрыва с Россией: США не выдерживают собственных санкций. Изоляция Россия – ваша цель, говорите ? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от РФ дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у РФ удобрений.

Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения, действительно, не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.

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