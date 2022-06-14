ВСУ обстреляли поселок Красный Партизан из «Градов»

Украинские военные обстреляли поселок Красный Партизан из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив в общей сложности 10 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлениям: 07.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов Донецка, которые в понедельник устроили вооруженные силы Украины, погибли четыре мирных жителя. Снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.

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