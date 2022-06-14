Мнение: По обстрелам Донецка. 13.06.2022

По обстрелам Донецка.

За сегодня по Донецку выпущено более 120 ракет РСЗО "Град" и "Ураган", а также от 100 до 150 артиллерийских снарядов калибра 155-мм (НАТОвские).

Официально говорят о погибших и 22 раненых. Цифры не окончательные. Повреждены десятки домов и построек.

1. Обстрелы Донецка, очевидно, носят террористический характер и прямого военного смысла не имеют. Как не имели прямого военного смысла подавляющее большинство обстрелов Донецка с 2014-го года.

2. Тем не менее, скрытый смысл террористических обстрелов Донецка заключается в том, чтобы ВС РФ и армия ДНР снизили давление на Артемовск, Северодонецк и Славянск, бросив часть сил на сомнительный лобовой штурм Авдеевского укрепрайона, потому что основные ударные силы сосредоточены на других направлениях и даже если предположить, что командование пойдет на поводу у противника и начнет снимать войска с главных направлений на Авдеевку, то это потребует времени, при этом не гарантируя результатов по взятию самой Авдеевки (см. Марьинку и Угледар).

3. Контрбатарейная борьба на данном этапе не может гарантировать прекращения подобных обстрелов, поэтому они будут продолжаться. Ассиметричным ответом на такие действия при неспособности купировать эту проблему в сжатые сроки военным путем – нанесение карательных ударов по важным инфраструктурным и политическим центрам – ОГА, электростанции, административный квартал в Киеве и т.д. Чтобы обозначить цену продолжения подобной террористической практики.

4. Отсутствие внятных (прежде всего для населения) ответных мер будет приводить к объективному росту недовольства неспособностью армии внятно ответить на подобные действия. Противник естественно также держит в уме это недовольство, когда ведет террористические обстрелы. И раз внятного ответа нет, нет причин и прекращать.

5. Альтернативный вариант. Не реагировать – население терпит дальше, военные продолжают методично следовать плану операции по разгрому ВСУ, концентрируясь на решение приоритетных военных задач. С военной точки зрения – логичный вариант. С политической – затратный.

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