Шольц заговорил о вывозе украинского зерна «дедовским способом»
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Канцлер ФРГ Олаф
Шольц заявил о готовности Германии применить «дедовские способы»
для вывоза зерна из Украины в Европу. В том числе для этого могут быть использованы переоборудованные и трофейные вагоны, планируется также задействовать труд местного населения.
Как пояснил
Шольц, его дед был большим учёным и одна его научных работ называлась «Оптимизация способов вывоза зерна с
территории рейхскомиссариатов на Востоке». В её рамках он рассмотрел множество способов организации бесперебойных поставок в Европу зерна, чернозёма и рабочей силы.
В прошлом наиболее эффективным и безопасным был признан железнодорожный маршрут, а нехватку зерновых
контейнеров предлагалось компенсировать за счёт переоборудования вагонов. Канцлер развил эти идеи, предложив изъять на востоке около 800 пассажирских вагонов и переоборудовать их в зерновозы. За счёт этого удастся
полностью вывезти 20 млн тонн украинского зерна в Германию и другие цивилизованные
страны, указывает он.
«Для решения этой
проблемы, как и для решения многих других проблем, уже есть
готовые дедушкины рецепты. Нужно всего лишь их грамотно применить. Думаю, уже к
концу этого года мы вывезем всё зерно и предотвратим надвигающийся
мировой голод. Европейцы не должны голодать», – уверен Шольц.
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