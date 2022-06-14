Шольц заговорил о вывозе украинского зерна «дедовским способом»

Канцлер ФРГ Олаф

Шольц заявил о готовности Германии применить «дедовские способы»

для вывоза зерна из Украины в Европу. В том числе для этого могут быть использованы переоборудованные и трофейные вагоны, планируется также задействовать труд местного населения.

Как пояснил

Шольц, его дед был большим учёным и одна его научных работ называлась «Оптимизация способов вывоза зерна с

территории рейхскомиссариатов на Востоке». В её рамках он рассмотрел множество способов организации бесперебойных поставок в Европу зерна, чернозёма и рабочей силы.

В прошлом наиболее эффективным и безопасным был признан железнодорожный маршрут, а нехватку зерновых

контейнеров предлагалось компенсировать за счёт переоборудования вагонов. Канцлер развил эти идеи, предложив изъять на востоке около 800 пассажирских вагонов и переоборудовать их в зерновозы. За счёт этого удастся

полностью вывезти 20 млн тонн украинского зерна в Германию и другие цивилизованные

страны, указывает он.

«Для решения этой

проблемы, как и для решения многих других проблем, уже есть

готовые дедушкины рецепты. Нужно всего лишь их грамотно применить. Думаю, уже к

концу этого года мы вывезем всё зерно и предотвратим надвигающийся

мировой голод. Европейцы не должны голодать», – уверен Шольц.

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