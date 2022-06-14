 

Министр обороны КНР обвинил США в создании «конфликта и конфронтации»

14.06.2022, 7:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ заявил, что задача улучшения американо-китайских отношений лежит на США, так как Вашингтон «очерняет и сдерживает Пекин, вмешиваясь во внутренние дела Китая», передаёт CNBC. Кроме того, по словам политика, Китай будет бороться с попытками Тайваня провозгласить независимость до «последнего человека».


АР

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ потребовал, чтобы США перестали «клеветать» на Пекин, «очернять» его и сдерживать его развитие, обвинив Вашингтон в попытках «захватить» страны Индо-Тихоокеанского региона, пишет CNBC.

В ходе выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» Вэй Фэнхэ возложил бремя улучшения напряжённых американо-китайских отношений на Вашингтон.

«Мы просим американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай. Прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не могут улучшиться, пока американская сторона не сделает этого», — заявил глава оборонного ведомства Поднебесной в рамках главной конференции Азии по вопросам обороны.

По его словам, вооружённые силы Вашингтона и Пекина «должны прилагать позитивные усилия для установления позитивных отношений». В противном случае — если Соединённые Штаты настроены на конфронтацию — Китай «будет бороться до конца».

При этом политик подчеркнул, что новая индо-тихоокеанская стратегия президента США Джо Байдена ведёт к «конфликту и конфронтации». Как отмечает CNBC, в мае Белый дом объявил о создании Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF) в качестве составляющей части своей стратегии для региона. В ней участвуют 13 стран, но не Китай. По мнению Вэй Фэнхэ, стратегия призвана «захватить страны региона и нацелиться на одну конкретную страну».

«Это стратегия создания конфликта и конфронтации для сдерживания и окружения других. Китай стремится к миру и стабильности и не является агрессором в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил министр обороны, призвав США «укреплять солидарность и противостоять конфронтации и расколу».

Как напоминает CNBC, в субботу в рамках саммита министр обороны США Ллойд Остин назвал Индо-Тихоокеанский регион «приоритетным театром военных действий», который лежит в «сердце американской большой стратегии». Американский политик назвал обнародованную в феврале Индо-Тихоокеанскую стратегию центральной частью предстоящей Стратегии национальной безопасности администрации Байдена и Стратегии национальной обороны его министерства.

Остин подверг резкой критике всё более «принудительный и агрессивный» подход Пекина к Индо-Тихоокеанскому региону, где Китай вовлечён в территориальные споры с несколькими соседями, включая Японию, Индию, Филиппины, Вьетнам и Индонезию. Он также обвинил Китай в «провокационной, дестабилизирующей» военной деятельности вблизи Тайваня.

В воскресенье Вэй Фэнхэ предупредил, что Китай будет бороться с любыми попытками Тайваня провозгласить независимость до «последнего человека».

«Мы будем бороться любой ценой и до самого конца. Это единственный выбор для Китая. Те, кто добивается независимости Тайваня, пытаясь расколоть Китай, определённо ни к чему хорошему не придут, — приводит CNBC слова министра. — Это китайский Тайвань, провинция Китая. Мы добьёмся воссоединения Тайваня».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.22 / Минкульт раскрыл подробности импортозамещения «Евровидения»

18.11.21 / Какие прически выбрать, если у вас прямые волосы

23.11.21 / Банки попросят невакцинированных россиян досрочно погасить кредиты и ипотеки

12.05.22 / ИИ научили моделировать первые впечатления о человеке по фотографии

20.03.21 / Турция и Россия – сомнительные союзники столкновение между которыми неизбежно

28.03.22 / В центре Москвы сосредоточились на северной кухне южной страны

29.12.20 / Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи купил 100 шерстяных шапок ради благотворительности

22.12.20 / Скандалы: Михаил Гуцериев оплатит счет за Бинбанк

20.10.21 / Лавров нанесет внеплановый визит в США по поводу обыска у Дерипаски

01.11.20 / Геннадий Зюганов отпраздновал Хэллоуин со своими внуками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика