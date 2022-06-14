Предсказатели и ученые об инопланетянах

Одно из давних пророчеств, которое существует уже сотни лет, – это пророчество об инопланетном вторжении на нашу планету. Конечно, есть сотни людей, которые сделали подобные прогнозы, а некоторые даже указывали конкретные даты.

И хотя многие из этих предсказаний не сбылись, многие уверены в том, что вторжение инопланетян может быть неизбежным. Вот четыре человека, чьи прогнозы следует воспринимать всерьез. Рассказывает издание Daily Star.

Ванга

Перед смертью Ванга предсказала, что в конце 2022 года инопланетяне вторгнутся на Землю, отправив астероид искать жизнь на нашей планете, и результат не будет хорошим для людей.

Подчеркнув, что инопланетяне не придут с миром, Ванга сказала: «Инопланетные корабли нападут на Землю, и они будут бомбить города и брать людей в плен».

В то время как Ванга правильно предсказала другие мировые события в прошлом, включая атаки 9/11, цунами 2004 года и выборы Барака Обамы, она ошиблась в некоторых прогнозах, например, предсказала, что в 2020 году Дональд Трамп заболеет загадочной болезнью.

Ури Геллер

Израильско-британский иллюзионист, фокусник и экстрасенс Ури Геллер уверен, что инопланетяне собираются вторгнуться на нашу планету.

75-летний экстрасенс недавно объявил в Instagram: «Команда, изучающая радиоволны во Вселенной, обнаружила нечто необычное, производящее гигантский всплеск энергии три раза в час, и это не похоже ни на что, что астрономы видели раньше».

«Я не сомневаюсь, что это связано с инопланетным разумом, значительно превосходящим наш. Начинайте расшифровывать их сообщения! Они готовят нас к массовой высадке в ближайшее время!»

Ранее Геллер предсказал, что инопланетяне скоро вступят в контакт с людьми, сказав: «Они, вероятно, приземлятся на лужайке Белого дома или где-то еще. Все наши научно-фантастические фильмы о встречах с инопланетянами сбудутся. Я не думаю, что мы говорим о тысячах или даже сотнях лет. Если бы мне пришлось угадать, рациональное и логическое предположение, я бы сказал, что от 60 до 75 лет это произойдет».

Ник Поуп

Ник Поуп – британский независимый журналист, который когда-то служил в Министерстве обороны Великобритании в качестве исследователя НЛО.

Выступая на Blaze TV эксперт по НЛО предупредил: «Если мы найдем инопланетян или они найдут нас, мир изменится навсегда».

В Королевском обществе в Лондоне, где обсуждались проблемы, связанные с внеземной жизнью, Поуп сказал: «Если мы найдем внеземную жизнь, и это больше, чем сбор сигнала или поиск инопланетных микробов, будут ли они дружелюбны или они придут сюда, чтобы уничтожить нас?» Мнения в Королевском обществе разделились.

Цитируя другого профессора, Поуп продолжал предупреждать: «если космический телефон звонит… не отвечайте», добавив, что он боится, что уже «слишком поздно», поскольку люди были «обнаруживаемой цивилизацией в течение десятилетий, поскольку наши телевизионные и радиосигналы просочились в космос. Любая цивилизация, способная угрожать нам, уже знает о нас».

Стивен Хокинг

Покойный английский физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг имел некоторые довольно интересные вещи, чтобы сказать об инопланетянах, прежде чем он умер в 2018 году.

В интервью каналу Discovery известный физик сказал, что контакт с инопланетянами не может привести к положительному результату для людей.

Он сказал: «Такие продвинутые инопланетяне, возможно, станут кочевниками, стремящимися завоевать и колонизировать любые планеты, которых они смогут достичь. Кто знает, каковы будут пределы?»

В другом документальном фильме Discovery Channel в 2016 году он также сказал: «Если инопланетяне посетят нас, результат будет таким же, как когда Колумб высадился в Америке, что оказалось не очень хорошо для коренных американцев».