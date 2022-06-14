Конгрессмены США захотели ужесточить правила инвестиций в экономику Китая

Американские конгрессмены подготовили законопроект, который должен ужесточить правила инвестиций компаний из США в экономику Китая, сообщают СМИ.

От бизнеса хотят потребовать раскрывать определенные виды инвестиций. Они должны будут пройти проверку на соответствие национальным интересам США. В Конгрессе рассчитывают ограничить вовлеченность США в технологический сектор китайской экономики, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Американо-китайский деловой совет счел такие действия «беспрецедентными за всю 250-летнюю американскую историю» и предупредил, что внедрение подобных норм создаст неопределенность на рынке и повредит конкурентоспособности США.

Тем временем пресс-служба Белого дома сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи обсудили в Люксембурге двусторонние отношения, вопросы безопасности. Вашингтон намерен поддерживать открытыми каналы связи с Пекином, но о возможности каких-либо прямых контактов президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина сообщить пока нечего, сказал Белый дом.

Салливан выразил обеспокоенность действиями Пекина в Тайваньском проливе. Представитель администрации указал, что США выступают против односторонних изменений статус-кво. При этом он не стал уточнять, считают ли в Белом доме, что позиция Китая относительно пролива изменилась в последнее время.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к разрыву экономических отношений с Китаем, а также связей других стран с ним. При этом Блинкен осудил Китай за то, что Пекин «устанавливает условия и делает что-то в отношении» американских компаний и предпринимателей, «занимающихся торговлей и инвестициями в КНР», хотя США «не делают по отношению» к китайской стороне аналогичных шагов. Также он призвал учитывать, что «нет разницы между китайскими компаниями и государством».

Госсекретарь США подчеркнул, что в целом подход Вашингтона заключается не в том, чтобы «сдержать Китай» с точки зрения его экономического развития, а в том, чтобы «поддерживать основанный на правилах международный порядок».

Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон считает Китай единственной страной, которая желает и может изменить нынешний международный порядок. МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности.

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