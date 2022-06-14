 

Байден собрался баллотироваться на второй президентский срок

14.06.2022, 7:11, Новости дня
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Действующий глава американского государства Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер отметила, что Байден «неоднократно заявлял» о намерении «баллотироваться в 2024 году», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В ноябре Белый дом объявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок. Ему сейчас 79 лет. Американские СМИ сообщали, что моральный дух сотрудников вашингтонской администрации падает из-за ряда нерешенных проблем, Байден раздражен значительным снижением его рейтинга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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