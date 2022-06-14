Песков подчеркнул невозможность вытолкнуть Россию из международной жизни

Россию невозможно вытолкнуть из международной жизни, а обеспечение суверенности страны не означает изоляцию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «выталкивание РФ из международной жизни – это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное», события последнего времени «это весьма отчетливо демонстрируют». Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин, встречаясь с молодыми инженерами, предпринимателями, учеными «много говорил о нашей суверенности – и технологической, и производственной, и промышленной, и торговой и так далее». «Президент сделал важную оговорку – эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию», – приводит слова Пескова ТАСС.

Он признал, что «ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны», но «нет худа без добра». Сложившаяся ситуация «подталкивает» Россию и дружественные ей страны «к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», сообщил Песков.

По его словам, «неминуемо ослабевает роль резервных валют, роль доллара, роль евро, многие страны теряют доверие к юридическим, финансовым системам». Как сообщил Песков, если «у вас вложены деньги в некую страну, и вы отчетливо вдруг поняли, что их могут у вас просто отобрать, или если вы вкладываете деньги в какие-то огромные объекты и понимаете, что их тоже могут отобрать, то вы, естественно, если вы разумный инвестор, постепенно начинаете яйца все-таки класть в разные корзины». Данный «процесс уже запущен, он идет по всему миру», сказал пресс-секретарь.

Песков заявил, что Россия сохранит форматы интеграции с дружественными странами, а также будет восстанавливать другие «нейронные сети», но теперь они будут выстраиваться на новой основе, с учетом беспрецедентной экономической войны против Москвы.

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