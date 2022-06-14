 

Мнение: Война на Украине. Сводка 13.06.2022

14.06.2022, 2:02, Разное
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Война на Украине. Сводка 13.06.2022

1.Северодонецк.
В Северодонецке остатки группировки ВСУ в промзоне заводе «Азот» фактически находятся в оперативном окружении, полноценное снабжение группировки после подрыва последнего моста невозможно.

2. Харьков.
ВС РФ после взятия Рубежного, развили наступление на Старый Салтов и завязали бои в самом поселке. Противник пытается контратаковать в направлении Рубежного и Тернового. Также продолжались бои в районе Циркунов и поселка Липцы.

3. Изюм.
Бои в районе Большой Камышевахи и Курульки. Также продолжаются бои в районе Богородичного.

4. Славянск.
ВС РФ проводят перегруппировку, усиливая ударный кулак у Святогорска, а также прощупывают оборону противника у Сидорово. Форсирование Северского Донца на других участках не осуществлялось.

5. Золотое.
Бои на окраинах Врубовки, Тошковки и Устиновки. Дорога в Горское пока не перерезана.

6. Артемовск.
Бои в районе Покровского, а также в районе поселка Роты.

7. Соледар.
Продолжаются бои у Белогоровки и Берестового. Трасса Лисичанск—Артемовск под огневым контролем ВС РФ.

8. Авдеевка.
Без существенных изменений. Бои в районе Красногоровки и Нью-Йорка. Трасса Орловка—Авдеевка не перерезана и доступна для снабжения авдеевской группировки. ВСУ уже традиционно ведут интенсивные террористические обстрелы Донецка, пытаясь вынудить штурм Авдеевки или ослабления давления на ВСУ на других направлениях.

9. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка без изменений. Также как и далее в направлении Угледара и Марьинки.

10. Николаев.
Позиционные бои в поселках между Николаевым и Херсоном. На Криворожском и Никопольском направлениях без изменений.

https://t.me/boris_rozhin/53554 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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