Independent – премьер Шри-Ланки заявил о намерении покупать нефть у России

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе отметил, что, если страна не сможет получить нефть из других источников, она снова будет вынуждена обратиться за поставками к России, передаёт The Independent. Как напоминает издание, две недели назад Шри-Ланка уже закупила большую партию российской нефти, чтобы возобновить работу нефтеперерабатывающего завода.



АР

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может быть вынуждена покупать нефть у России, учитывая высокую потребность в топливе, пишет The Independent.

Викрамасингхе отметил, что в настоящий момент страна пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке, рассматривая Персидский залив как «основной источник поставок». Но, по его словам, хотя Шри-Ланка будет искать и другие источники поставок, она готова покупать больше нефти у России.

«Если мы можем получить топливо из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придётся вновь обратиться к России», — заявил премьер-министр

Как напоминает издание, всего две недели назад островное государство закупило большую партию российской нефти, чтобы возобновить работу своего единственного нефтеперерабатывающего завода.

При этом Викрамасингхе заявил, что готов принять больше финансовой помощи от Китая на фоне попыток обуздать набирающий обороты экономический кризис, самый тяжёлый за последние 70 лет. «Нам нужно определить, какие проекты нам нужны для восстановления экономики, и взять кредиты на эти проекты, будь то у Китая или у других, — отметил он. — Китай согласился вместе с другими странами оказать помощь Шри-Ланке, и это первый шаг».

По словам Викрамасингхе, хотя кризис возник «по вине самой Шри-Ланки», конфликт на Украине лишь усугубил его. Премьер предупредил, что нехватка продовольствия в стране может продлиться вплоть до 2024 года. Говоря о трудностях, с которыми столкнулись жители, он отметил, что чувствует себя ужасно «и как гражданин, и как премьер-министр».

«У нас были трудные времена… но не такие. Я не видел… людей без топлива, без еды», — добавил глава правительства Шри-Ланки.

По данным The Independent, на сегодняшний день внешний долг страны составляет $52 млрд, однако правительство было вынуждено приостановить выплату почти $7 млрд, подлежащих погашению в этом году.