 

Гутерриш указал на недопустимость ударов по аэропорту Дамаска

14.06.2022, 5:50, Новости дня
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Направленные удары против гражданского населения и по гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя удары по аэропорту Дамаска.

Слова Гутерриша передал его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Как сообщил Дюжаррик, генсек «обеспокоен сообщениями об авиаударах в международном аэропорту Дамаска 10 июня». Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации и выразил готовность помочь «странам в разрешении разногласий через диалог», передает ТАСС.

Напомним, атака израильских ВВС привела к повреждению ВПП аэропорта Дамаска и здания одного из терминалов, освещение также было выведено из строя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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