Гутерриш указал на недопустимость ударов по аэропорту Дамаска

Направленные удары против гражданского населения и по гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя удары по аэропорту Дамаска.

Слова Гутерриша передал его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Как сообщил Дюжаррик, генсек «обеспокоен сообщениями об авиаударах в международном аэропорту Дамаска 10 июня». Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации и выразил готовность помочь «странам в разрешении разногласий через диалог», передает ТАСС.

Напомним, атака израильских ВВС привела к повреждению ВПП аэропорта Дамаска и здания одного из терминалов, освещение также было выведено из строя.

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