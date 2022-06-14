 

Молдавия начала оценку «выгод и потерь» от участия в СНГ

14.06.2022, 5:50, Новости дня
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На фоне консультаций о получении статуса кандидата на членство в ЕС Молдавия собирается проанализировать «выгоды и потери» от участия в СНГ, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску.

Комментируя возможность отказа от членства в СНГ в случае успеха переговоров с ЕС, Попеску заявил, что пока не видит «несовместимостей юридического характера». Однако власти Молдавии считают, что необходимо «провести системный правовой анализ, проанализировать выгоды и потери». Попеску уточнил, что «анализ уже проводится». По его словам, приоритетом для Молдавии остается интеграция в ЕС. Кроме того, он заявил, что ситуация в Украине «сильно отразилась на СНГ», передает ТАСС со ссылкой на ProTV.

Тем временем депутат от Партии социалистов, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну сообщила, что комитет министров Совета Европы включил Молдавию в расширенную процедуру мониторинга из-за политического контроля над общественной телерадиокомпанией. По ее слвоам, «Молдавия получила очередную красную карточку от Европы», передает РИА «Новости».

Комитет министров СЕ призвал власти Молдавии пересмотреть положения Кодекса о телерадиовещании, чтобы обеспечить четкие гарантии подлинной независимости Совета по телерадиовещанию и исключить возможный политический контроль над «Телерадио-Молдова».

Посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что Молдавии понадобится задуматься о своей безопасности, если конфликт в Украине затянется. «Были, конечно, какие-то вещи, которые нас поначалу беспокоили. В частности, инциденты в приднестровском регионе. Мы наблюдали, как власти прилагали все усилия для того, чтобы обстановка не обострялась», – сказал он в эфире Jurnal TV. Он уточнил, что у США «нет информации, что Молдавия подвержена риску военной угрозы».

Напомним, уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан сообщил, что ЕК провела «всестороннюю» дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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