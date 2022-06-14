 

Ноам Хомский пожаловался на замалчивание в США российской информации об Украине

14.06.2022, 5:50, Новости дня
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В США замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона, в том числе слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

Хомский заявил, что «блокировка российских источников – чистой воды безумие». «Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте «Аль-Джазиры» искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», – приводит слова философа РИА «Новости» со ссылкой на Massachusetts Peace Action.

Хомский указал, что Лавров выдвинул предложения по преодолению зернового кризиса, но власти США препятствуют тому, чтобы американцы получили эту информацию. По словам философа, «если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой». «Просто удивительная ситуация», – сказал он.

Напомним, Хомский заявил, что вступление Украины в НАТО может представлять опасность для РФ из-за риска повторения плана «Барбаросса» в силу особенностей географии, ни один российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО. Он также заявил, что бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное РФ обещание не расширять НАТО на восток.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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