Мнение: Проблемой занялись с опозданием

"Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно" (с) вице-премьер Борисов

Коротко по официальному признанию вице-премьера Борисова на тему того, что армия должным образом не обеспечена БПЛА. Несмотря на весь сарказм по поводу признания очевидного факта, стоит отметить, что официальное признание это важный шаг на пути к решению проблемы. Точно также, как после Олимпийской войны было признано существенной проблемой отсутствие нормальных разведывательных БПЛА, что сыграло важную роль в последующей развитии отрасли и появлении тех БПЛА, которые работали в последующих конфликтах.

Проблема, на текущем этапе, видится в том, что у РФ есть целый зоопарк различных моделей дронов – разведывательных, ударных, камикадзе, но их общее количество под текущие задачи фронта очевидно недостаточно. Проблема именно в количестве, а не в качестве. Можно сколько угодно приводить боевой опыт Сирии, Ливии, Карабаха, но очевидно, что данное направление ВПК не обеспечивает армию в условиях, когда характер данной конкретной войны требует не десятков, а тысяч БПЛА на огромном фронте – от малых квадрокоптеров для пехотного взвода и барражирующих боеприпасов до полноценных РОК и мощных ударных БПЛА. Объемы БПЛА действовавших у Азербайджана в Карабахе современный фронт на Украине перемелет в кашу за неделю. Ливийского ТВД это также касается. Совсем другой размах ТВД и совсем другие объемы. Всего. Не только БПЛА. Этот размах и обнажил проблему во всей ее остроте.

Сейчас мы действуем в ситуации, когда к тому, что есть у армии добавляется то, что через гуманитарку засылает гражданское общество. Этого очевидно недостаточно. Хорошо, что государство ушло от тупиковой позиции "Молчи говно, начальству виднее" к адекватной "да, есть проблема, мы ее решаем". Это подчеркивает как остроту проблемы, так и тот факт, что ей серьезно занимаются. Когда будет структурный эффект от этой деятельности, сказать трудно, не будучи погруженным в структуры ВПК. На фронте же понятное дело судят просто – БПЛА под разные задачи либо есть, либо нет.

Проблему может и должно решить государства путем наращивания производства (что уже происходит), развертывания новых сборочных линий (надеюсь, это тоже происходит) и строительства новых предприятий (надеюсь, заводов по производству БПЛА в стране станет больше по итогам этой войны). Попутно, имеет смысл рассматривать возможности закупки БПЛА за рубежом (помимо очевидных закупок квадрокоптеров у китайцев). В том числе камикадзе и ударных. Стесняться тут не надо, особенно если проблема уже признана.

https://t.me/boris_rozhin/53558 – цинк

PS. О том, что БПЛА будут играть все более возрастающую роль в локальных войнах писал еще с середины десятых с опорой на изучение опыта войн в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Карабахе. Текущая ситуация лишь подтвердила ранее сделанные выводе о том, что БПЛА станут неотъемлемой частью современного поля боя в войнах 20х годов с существенной степенью влияния на ход боевых действий, не являясь вместе с тем какой-то вундервафлей. Сейчас, это просто такая же обязательная программа как пушка, танк или ракетная установка. Кто этого не понимал до войны на Украине, теперь я думаю могли на практике посмотреть некоторые изменения в характере боевых действий, которые образуются в результате массированного применения БПЛА воюющими сторонами под различные задачи.

То, что с массированным внедрением у нас подзадержались, это плохо. Для конфликта уровня Сирии, того что было может и было достаточно. Но для войны на Украине этого оказалось недостаточно. Причем нельзя сказать, что об этой проблеме не знали и все о ней молчали. Это создало для нас необязательные проблемы, которые приходится решать уже походу дела.

Очевидно, что этот опыт – как негативный, так и позитивный, скажется на развитии всей отрасли и очевидно приведет к кратному увеличению числа БПЛА в армии. Отсюда мораль – не опаздывайте с БПЛА. И вообще, не опаздывайте – отстающих в современном плотоядном мире бьют.

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