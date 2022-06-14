Мнение: Старперы-милитаристы

Ровно 5 лет прошло, как я написал этот пост. Интересно, как я тогда подметил про нарастающий на глазах милитаризм РФ – но сам себе не поверил.

В России надо жить долго

Вечером, отойдя от впечатлений “парада реконструкторов по омоновски”, включил телек. Как и следовало ожидать, про “вязки” нигде не было ни слова, отовсюду перло тупое “патриотическое” веселье с советским душком, причем приправленное по последней моде изрядной долей милитаризма. Милитаризм сейчас стараются впарить везде где можно и нельзя; например, показали открытый концерт на Красной площади, вышла Ольга Кормухина и довольно неожиданно стала петь “Солнце мое, взгляни на меня” Виктора Цоя. Все бы хорошо – однако фоном за ее спиной пустили видеоряд, на котором были сплошь вояки в форме – от Отечественной до наших дней, с разного рода стреляющими железяками. В итоге и Цоя приплели к жанру приснопамятной передачи “Служу Советскому Союзу”. Фу!

Но круче всего было на НТВ – там залудили большой концерт (концерты были везде), на котором непрерывно пели… Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Буквально по Окуджаве – “то вместе, то поврозь, а то попеременно”. Это просто какое-то наваждение, ей-богу.

Уже рассказывал, но у меня это очень живое воспоминание – как в 1993 году “вдруг” на том же НТВ (который тогда был жутко молодым и суперсовременным каналом) показали того же Льва Лещенко в новогоднем концерте. Идея была, если не ошибаюсь, Леонида Парфенова. Естественно, в новом неожиданном антураже – Лещенко там, “Дилайлу”, что ли, пел… Он мне и тогда уже казался безнадежно унылым мастодонтом из навсегда ушедшего прошлого, но его появление умилило: “и правильно! – думал я, – пусть старичок тоже попоет, ему ведь уже недолго осталось… Как это благородно и великодушно, что молодые ребята ищут применение старым монстрам, проявляют уважение, что они никого не отбрасывают…. Молодцы!”

Мог ли я тогда на миг предположить, что пройдет почти четверть века (!!), самого Парфенова и весь блестящий “молодежный” состав того НТВ выкинут в помойку – а Кобзон и Лещенко как ни в чем ни бывало будут петь (причем, что уж совсем бьет кулаком омоновца поддых, ТЕ ЖЕ САМЫЕ ПЕСНИ), словно в какой-то страшной сказке про остановившееся время?!

Но это факт. Как, впрочем, в новейшем анекдоте:

1917 год. В России по улицам ходят толпы, орут “Долой царя!”

2017 г. В России по улице ходят толпы, орут “Долой царя!”

Стабильность, блин (2017).