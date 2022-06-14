 

Решение ЕС об отключении Сбербанка от SWIFT вступает в силу

14.06.2022, 4:28, Новости дня
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С 14 июня вступает в силу решение ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT, сообщают информационные агентства.

Сбербанк заверил, что работа продолжается в обычном режиме, отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами. В Россельхозбанке сообщили, что в РФ созданы необходимые условия для продолжения работы. В МКБ сказали, что операции внутри РФ будут идти штатно, но при платежах за границу сроки могут вырасти, передает РИА «Новости».

В марте страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. В июне ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который расширяет запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений SWIFT еще на три российские кредитные организации.

Напомним, в ответ на риски отключения российских банков от SWIFT была создана Система передачи финансовых сообщений Банка России. В середине апреля глава Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что к российской Системе передачи финансовых сообщений присоединились 52 иностранные организации. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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