Турция спустила в Черное море первую трубу к месторождению газа Сакарья

Турция спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу, пишут СМИ. Работы по укладке труб планируется завершить к концу года, сообщил министр природных ресурсов и энергетики страны Фахреттин Донмез.

Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 км. Донмез сказал, что «использование газа планируется в первом квартале 2023 года». По его словам, газ с Черного моря может покрыть 25–30% потребления в Турции. Турция уменьшит экспорт газа из других стран, сказал он, «будут рассмотрены контракты по более выгодным ценам», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber и Sabah.

В 2020 году Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.

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