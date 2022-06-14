 

Шольц пригрозил Британии ответом ЕС на законопроект по Северной Ирландии

14.06.2022, 4:28, Новости дня
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ЕС единодушно отреагирует на британский законопроект об изменениях в являющийся частью соглашения о Brexit протокол по Северной Ирландии, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц считает, что одностороннее решение Лондона «заслуживает сожаления», поскольку стало «уходом от всех договоренностей, которые были между ЕС и Великобританией». Шольц подчеркнул, что у британской стороны «не было причин» так действовать, передает ТАСС.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК «рассмотрит продолжение процедуры нарушения, начатой против правительства Великобритании в марте 2021 года» из-за договора о Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Шефчович отметил, что разбирательство приостановили «в духе конструктивного сотрудничества», но новые «односторонние действия Великобритании прямо противоречат этому духу».

Напомним, протокол был создан в рамках соглашения о Brexit. Северная Ирландия покинула ЕС в составе Великобритании, но осталась членом таможенного союза ЕС. Протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Торговля с Великобританией должна подвергаться специальным проверкам.

Из-за бюрократических сложностей поставки продукции в Северную Ирландию были затруднены, что вызвало недовольство населения и сделало невозможным формирование регионального правительства после выборов из-за демарша со стороны проигравшей Демократической юнионистской партии. Весной выступающая за объединение с Ирландией североирландская партия «Шинн Фейн» получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс представила законопроект, в котором предлагается внести изменения в ключевые разделы протокола.

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