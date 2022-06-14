Мнение: Вызывают огонь на себя

На фоне непрекращающихся боев в Донбассе Украина продолжает обстреливать Донецк. Вчера был очередной артналет, погибло 5 человек гражданских, передают, что снаряд попал в родильный дом. Донецк – официально город-миллионник; понятно, что за 8 лет в составе ДНР он наверняка перестал быть миллионником, миграция из него шла во все стороны – и на запад на Украину, и на восток в Россию, а тут еще «мобилизация», по которой, говорят, в Донецке почти не осталось взрослого мужского населения от 15 до 65 лет (и вернется ли хотя бы половина от «призванных» – никто не знает). Но все равно – несколько сотен тысяч человек в Донецке еще должно быть.

Бомбардировка населенного города – в любом случае варварство. Понятно, что после Мариуполя и Северодонецка уж никак не гражданам РФ, ответственным за свою страну, предъявлять какие-то претензии другим на этот счет, по принципу «чья бы корова мычала». Но тем не менее: принцип «мы можем делать подлости и гнусности, потому что кто-то другой их тоже делает» – в любом случае гнилой и годится разве что как отмазка.

Зачем украинцы бьют по “мирняку”? А они ведь делают это не только в Донецке. Продолжаются обстрелы через границу российских населенных пунктов в Курской, Белгородской и Брянской областях. Бомбят, похоже, не особо прицельно – но все равно уже есть погибшие, да и разрушения имеются.

На фоне этих обстрелов, особенно Донецка, в России активизируются все бесноватые, типа Гиркина и депутата Федорова – словом, все те, кто еще раньше относился к маргиналам, а теперь стремительно сдвинулся к мейнстриму (а маргинал теперь я). Бесноватые, как положено, возбуждаются с каждым днем все больше – и уже требуют, в придачу к любимой Мобилизации, еще и «удара по центрам принятия решений». На их языке это означает – они хотят обстрела тяжелыми ракетами, а лучше заодно и трехтонными бомбами, главных правительственных зданий в Киеве: здания правительства, здания, в котором заседает Верховная Рада, здания украинского Министерства обороны, СБУ, Нацбанка и т.д.

Градус истерии бесноватые постоянно повышают: они уже открыто обвиняют путинское руководство не в «нерешительности» и «излишнем гуманизме», а уже просто в трусости; еще немного – обвинят в продажности, а там и, глядишь, завопят сакраментальное «Трусость или измена». Как же так – не хотят сносить Киев! Точно предатели!

Понимают ли в Киеве, что, усиливая обстрелы Донецка, они провоцируют тупого и злобного русского медведя на удар по Киеву? Думаю, да. Более того – по всему выходит, что именно этого Киев и добивается. На языке ВОВ это звучало как «вызываю огонь на себя».

И, думается, именно поэтому Москва не спешит отвечать. Более того – российский официоз (а это все целиком официальные масс медиа плюс большая часть соцсетей) изо всех сил делает вид, что ничего особенного с обстрелами как Донецка, так и российского приграничья не происходит. Дело как раз в том, что заткнуть не удается только бесноватых (см. их название).

Почему Москва не хочет «жахнуть» по Киеву?

Понятно, что не из гуманизма. И не потому, что средств нет – «калибры», думаются, для такого дела наскребут. Дело в другом – Путин не хочет идти навстречу желаниям Украины.

А в чем мотивация руководства Украины?

Война идет не только в Донбассе. Помимо собственно боев, крайне важна позиция Европы и США, а именно – насколько они готовы снабжать Украину оружием. А в стане сторонников Украины колебания – опять, как мы помним еще по 30-м годам прошлого века, весьма сильны позиции сторонников «умиротворения агрессора» – дескать, если дать Путину то, что он хочет, то можно его утихомирить и снова «зажить как прежде», не ставя под угрозу поставки жизненно необходимого сырья в ЕС; тем более, что давать-то придется не Европе, а Украине. Европейский и отчасти американский бюргер живет по принципу «своя рубашка ближе к телу», и украинская дипломатия уже явно проседает. В отчаянии, похоже, украинцы готовы пойти на все, самые крайние средства – для того чтобы пробить корку отчуждения, которая на глазах нарастает между ними и сытыми (пока) европейцами. В частности – даже подставить собственную столицу.

Нужен ШОК. Таким, по мысли украинского руководства, может стать свирепый удар «взбесившегося русского медведя» по правительственным зданиям в столице.

Почему это так важно? Потому что надо доказать, что московские лидеры невменяемы и полностью безумны. Ведь позиции «умиротворителей» в европейском (и отчасти американском) истеблишменте тоже довольно шаткие: в конце концов, историю гитлеровской Германии еще не все окончательно забыли – и помнят, что у любого «умиротворения», положа руку на сердце, нет предела: можно скармливать агрессору территорию за территорией, страну за страной – и он нифига не умиротворится, а наоборот – его аппетиты будут только расти. Как сегодня написал у себя в телеграм-канале МАРДАН: надо, мол, готовиться к штурму Риги, Варшавы и Гданьска.

Поэтому Украине можно надеяться, что как можно более варварский удар по Киеву выбьет в ЕС почву из-под ног «умиротворителей» – и усилит позиции сторонников «нового ленд-лиза».

На мой взгляд, вся эта игра в кошки-мышки между РФ и Украиной на деле не так уж важна, так как стратегически положение РФ все равно безнадежно – даже если весь оставшийся Донбасс сдастся прямо завтра. Причины тут прежде всего психологические – русский народ затеял абсолютно не свою игру и очень скоро сломается именно психологически. Но своим упорнейшим сопротивлением Украина, бесспорно, делает крах российского режима более близким и в конечном счете более болезненным.