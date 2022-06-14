 

Еврокомиссия собралась пригрозить американским IT-гигантам штрафами

14.06.2022, 3:05, Новости дня
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Если американские IT-гиганты, работающие в ЕС, не будут бороться с фейками, им грозят штрафы, сообщили источники.

Reuters сообщает, что такая мера содержится в обновленном ЕК Кодексе практики в области дезинформации. Обновленный кодекс планируют опубликовать в четверг. В том случае, если европейские подразделения Alphabet, Google, Facebook, Twitter и другие технологические компании из США не будут выполнять свои обязательства, IT-гигантам могут грозить штрафы до 6% от их мирового оборота, передает ТАСС.

В апреле сообщалось, что руководство ЕС и Европарламент согласовали Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), вступающий в силу в период с 2023 по 2024 годы. Указывалось, что крупнейшие высокотехнологические компании могут быть оштрафованы на миллиарды долларов за нарушения нового законодательства Евросоюза относительно размещения незаконного контента на своих платформах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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