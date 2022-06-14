 

Глава ВТБ заявил об окончании «глобализации в прежнем виде»

14.06.2022, 3:05, Новости дня
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Глобализация в прежнем виде закончилась, мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих», сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

«Санкции – надолго, – приводит его слова РБК. – Это холодная война 2.0». «Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением – то есть «игрой по правилам» – следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс», – сообщил он. Отмечается, что «Россия получила «красную карточку», а «Китай – пока «желтую».

Костин указал, что «правила» глобализации установили без участия России. После распада СССР Россия «вступила в игру». По словам Костина, «было бы неверно утверждать, что этот процесс не принес нашей стране существенных экономических выгод». Так, «за несколько лет практически с нуля» создали «современный финансовый сектор». Но кризис 2008 года продемонстрировал и риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков, сообщил он.

А в 2014 году, как подчеркнул Костин, «крупнейшие отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала». «Стало понятно: нас могут легко «отменить», – сообщил он. По его словам, «интеграция нашей страны в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой». Такая интеграция, отметил глава ВТБ, «не предусматривала не только учета национальных интересов РФ в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога».

Напомним, после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников РФ удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против РФ и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения». Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, несостоятельность и недоговороспособность Запада становится очевидной всем регионам мира.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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