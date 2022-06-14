 

Зеленский раскритиковал Германию

14.06.2022, 3:05, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.

Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией. По мнению украинского президента, немецкие власти не должны пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ZDF.

«Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину», – сообщил Зеленский, отметив, что США, Великобритания и страны Балтии оказывают Украине активную поддержку. Франция и Германия, по словам президента Украины, поначалу также поддерживали Киев, но лишь в политическом и риторическом смысле.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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