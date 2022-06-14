Байден продлил санкции против Белоруссии

Санкции США против властей Белоруссии продлеваются на год, сообщил глава американского государства Джо Байден.

В тексте уведомления, направленного Конгрессу США, говорится, что «режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии» продлен. В качестве причины такого решения указаны «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц», а также «пагубная деятельность и злоупотребления». По мнению Байдена, политика Минска «продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и другие страны Запада хотят продлить конфликт на Украине, чтобы «максимально ослабить Россию». В апреле США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию.

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