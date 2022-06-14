 

ООН выразила «чрезвычайную обеспокоенность» из-за обстрела роддома в Донецке

14.06.2022, 1:35, Новости дня
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Сообщения СМИ об обстреле роддома в Донецке вызывают чрезвычайную обеспокоенность, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что «любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», передает РИА «Новости».

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что число жертв обстрела украинскими войсками Донецка увеличилось до пяти. Пострадали более 30 человек.

Напомним, в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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