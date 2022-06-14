JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России

Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщили источники.

Bloomberg сообщает, что в июне JPMorgan Chase и Goldman Sachs еще вели деятельность по торговле российским долгом. Соответствующие операции были прекращены после указания со стороны минфина США, передает ТАСС.

Напомним, минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей РФ производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин РФ сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет все возможности платить по внешним долгам.

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