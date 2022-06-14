 

Мнение: Госпитальный кошмар

14.06.2022, 0:15, Разное
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Пару дней назад увидел в Телеграме видео, на котором “группа товарищей” в госпитале, во главе с некой девушкой, поет про бессильный огонь над безучастным, перевязанным бинтами с ног до головы раненым, вероятно, обгоревшим танкистом (или пехотинцем, попавшим под огнеметный удар). И содрогнулся – настолько дико и пошло это выглядело. Кто это, что это – подписи не было.

Зрелище было до отвращения неуместное, но я, оказывается, мысленно все ж придал ему чуточку благообразия: я почему-то подумал, что солировавшая особа – это девушка этого обгоревшего парня, что она пришла его навестить, посмотрела, что с ним стало – и от этого немного тронулась умом (что вполне объяснимо и нисколько не зазорно). Ну в самом деле – может, она его так сильно любила, а тут увидела, и сердце разрывается от сострадания, от горя, хочется помочь, хочется хоть что-то сделать для него, и уже не до того, кто что подумает, сознание сужается, вспомнила, может, что танкист эту песню когда-то любил, что они ее вместе когда-то пели – и начала петь, в состоянии легкого ступора – ну а там оказались по другим делам какие-то корреспонденты, прибежали от удивления, прониклись и тоже стали подпевать…

Так вот – нихрена. Это певица по кличке Зара. У нее такие типа гастроли – она ходит по госпиталям и поет над лежачими “Нас ждет огонь смертельный”, а за ней ходит съемочная группа и снимает.

Источник: Размышления вольного социолога



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