 

Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники

14.06.2022, 0:10, Новости дня
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Луганск получил от РФ 44 единицы специальной дорожной техники, сообщил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин.

«Техника (прибыла) из Российской Федерации – это 44 единицы. В основном это спецтехника, которая используется для укладки асфальтобетона. Это гудронатор, фрезы, самосвалы и катки», – рассказал он, информирует «Луганский Информационный Центр».

Шатохин добавил, что техника готова к работе.

Ранее Брянка получила от Брянской области первую партию коммунальной техники, безвозмездно переданной в рамках шефской помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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