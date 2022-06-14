Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники
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Луганск получил от РФ 44 единицы специальной дорожной техники, сообщил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин.
«Техника (прибыла) из Российской Федерации – это 44 единицы. В основном это спецтехника, которая используется для укладки асфальтобетона. Это гудронатор, фрезы, самосвалы и катки», – рассказал он, информирует «Луганский Информационный Центр».
Шатохин добавил, что техника готова к работе.
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