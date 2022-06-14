Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники

Луганск получил от РФ 44 единицы специальной дорожной техники, сообщил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин.

«Техника (прибыла) из Российской Федерации – это 44 единицы. В основном это спецтехника, которая используется для укладки асфальтобетона. Это гудронатор, фрезы, самосвалы и катки», – рассказал он, информирует «Луганский Информационный Центр».

Шатохин добавил, что техника готова к работе.

Ранее Брянка получила от Брянской области первую партию коммунальной техники, безвозмездно переданной в рамках шефской помощи.

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