 

Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Кременной в ЛНР

14.06.2022, 0:10, Новости дня
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Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град», информирует представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Верхнекаменка по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», – говорится в Telegram-канале представительства.

Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в Донбассе в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, Кременная перешла под контроль ЛНР. Население города до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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