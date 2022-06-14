 

Песков назвал главную цель спецоперации на Украине

14.06.2022, 0:10, Новости дня
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Главной целью специальной военной операции в Украине является защита ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, «в целом защита республик – это главная цель специальной военной операции». Отвечая на вопрос о дополнительной поддержке сил ДНР, пресс-секретарь переадресовал его Минобороны, передает РИА «Новости».

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у РФ дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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