Мнение: О печальном финале «Нашей Няши»

Казалось бы, вот же оно — её время — пришло, наконец! Мечты сбываются, надежды исполняются и новый фронт работ — самый что ни есть востребованный в нынешних условиях. Можно быть одновременно и символом «Высшей Справедливости», и даже её орудием. Ну и свести кое-какие личные счёты.

Но — нет. Увы…

Бывший прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы, бывший посол России в Кабо-Верде и теперь уже бывший замруководителя Россотрудничества Наталья Поклонская… трагически не вписалась в новую реальность. В ту самую, где ей были открыты все пути!

Российский президент Владимир #Путин своим указом уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Она проработала на этом посту чуть больше четырёх месяцев.

Видимо, это произошло потому, что нечто человеческое оказалось не чуждо бывшей обладательнице прокурорских погон, запомнившейся на своей должности крайне жёстким подходом к подследственным. Многие из которых, напомним, были прямо связаны с оргпреступностью. А в нынешних условиях Наталья Поклонская внезапно «помягчела». Стала вслух рассуждать про «общее горе матерей». Начала говорить, что надо сделать «выбор в сторону мира». И даже осудила одну букву нерусского алфавита.

Разве могло это сейчас, — когда от каждого, хоть в мундире, хоть без, требуется лишь нерассуждающая «лояльность» — остаться безнаказанным? Вот и не осталось…

Что ж, прежний «символ» померк.

Нового не предвидится.

Но может быть, Наталья Поклонская наконец-то сможет хотя бы личную жизнь обустроить и уйти туда с головой, чтобы только «не видеть», «не слышать», «не думать» и «не рассуждать»?

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