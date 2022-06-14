 

Устинов день: что нельзя делать 14 июня по церковному календарю

14.06.2022, 0:00, Разное
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ИСТОРИЯ

Этот церковный праздник в народе день был связан со множеством примет и запретов. В предании описано, что святой Иустин много путешествовал по Европе и Азии вместе с учениками.

Он занимался проповедничеством и распространением христианства. Во времена гонений на христиан он стойко проявил свою веру и не отступился от Христа. За это в 166 году его вместе с шестью учениками казнили.

В этот православный праздник на Руси активно сеяли гречку и видели приметы на будущий урожай. Если в этот православный праздник шел дождь или было пасмурно, значит буйно будет расти лен и конопля. Также на Руси верили, что в ночь с 13 на 14 июня всегда сбываются сны, если их запомнить.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 ИЮНЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя распространять клевету. Девушкам без надобности не стоит выходить на улицу. Также нельзя задирать нос и пренебрегать извинениями перед своим суженным.

Нельзя в этот день строить заборы. На Руси люди верили, что это может стать причиной крупных пожаров.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Наши предки на Руси верили, что в Устинов день нельзя было делать магические амулеты. Считалось, что предметы магии не только не смогут дать защиты от бед и проблем, но еще и притянут их в дом того, кто носил эти предметы. Поэтому предки стремились избегать всех магических предметов, лучше не рисковать, и жизнь будет удачливее.

Влюбленные в этот день должны открыто проявлять свои чувства. Считалось, что это принесет им счастье на год вперед.

Незамужние девушки в этот день старались избегать болтливых парней, особенно незнакомых. Считалось, что они могут навлечь беду.



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