 

Семенович заявила о гордости за Россию после выступления в Запорожской области

13.06.2022, 23:15, Новости дня
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Российская исполнительница Анна Семенович выступила в Энергодаре (Запорожская область). Она заявила, что гордится Россией и «нашими мужчинами-защитниками».

«Горжусь и восхищаюсь моей, нашей страной! Горжусь и восхищаюсь нашими мужчинами-защитниками!» – сообщила Семенович, рассказав, что «выступала в Энергодаре». Она призналась, что «нервничала перед поездкой очень». Однако, «как только оказалась на месте – увидела чудесных людей вокруг, сильных военных, оберегающих нас». 

«Их стойкость, спокойствие, отлаженность их действий, жестов, слов – в меня вселилась отвага, какая-то сила непередаваемая, что от страха и волнения не осталось ни следа!» – сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Исполнительница заявила: «Мы – мощная страна! Сила духа людей восхищает и вдохновляет! Я полна гордости и счастья, что я россиянка». Она поблагодарила «за концерт, безопасность и гостеприимство Кирпичева Руслана и мэра Энергодара – Шевчука Андрея».

«Дорогие наши парни, наши защитники! Спасибо вам за вашу стойкость, профессионализм! Молюсь за каждого из вас! Скорее возвращайтесь домой. Энергодар, спасибо за теплый приём! Вернусь обязательно! И мы еще не раз споем», – сказала она.

Напомним, в мае украинское национальное агентство по предотвращению коррупции составило новые списки из 3423 физических лиц и 545 компаний из России, поддерживающих спецоперацию на Украине. В список попала и Семенович.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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