 

Жертвами украинских обстрелов Донецка стали четыре мирных жителя

13.06.2022, 23:15, Новости дня
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В результате обстрелов Донецка, которые в понедельник устроили вооруженные силы Украины, погибли четыре мирных жителя, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

В сообщении говорится, что жертвами «сегодняшнего обстрела» стали «четыре человека, включая ребенка». Кроме того, «еще 22 мирных жителя получили ранения», передает ТАСС.

Напомним, в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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