 

ПВО ЛНР сбила «Точку-У» над Красным Лучом

13.06.2022, 23:15, Новости дня
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Силы ПВО уничтожили ракету «Точка-У» над Красным Лучом, которую выпустили украинские войска, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК сообщили, что ракету выпустили «со стороны ВСУ с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Ракета была уничтожена силами ПВО ЛНР в 20.50 мск. По имеющейся информации, никто не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, ВСУ также обстреляли Донецк. В результате украинских обстрелов в понедельник погибли четыре мирных жителя, включая ребенка, 22 мирных жителя получили ранения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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