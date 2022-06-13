Личное: “Укрощение строптивого”

Здесь очередная печальная история про корону-предательницу.

e_ivanovna

Здравствуйте, Эволюция!

Я уже отправляла вам одно письмо, спасибо за разбор. Честно сказать, читать его мне было не легко. Но я же хотела прямого ответа на вопрос что со мной не так и получила.

Не так давно произошло со мной интересное событие, мне кажется я влюбилась!

(Событие. Сокровище влюбилось)

Долгое время до этого ни с кем не встречалась, потеряла всякий интерес, понимала что надо бы общаться, ходить на свидания, сама гора к Магомеду не придёт, но не могла себя заставить. И вдруг на тебе! Пришла гора. У меня на работе есть клиент, он раньше был клиентом моей коллеги (мне кажется она ему нравилась, молодая девчонка, очень симпатичная) потом она вышла замуж, забеременела, уволилась и он перешёл ко мне. Как мне кажется был не очень этому рад. Смотрел на меня скептически. Я тоже была не очень рада по началу. Тяжелый по характеру человек, работать с ним не просто. Очень требовательный, жесткий в высказываниях, может провоцировать людей, выводить на эмоции, часто в общении выходит за границы, цепляет за личное.

(Рапанам кажется, что “переходы границ” “выводят на эмоции и цепляют”. То есть баги и крючки у рапана – это одно и то же. Поэтому когда рапан хочет сам кого-то “зацепить”, он начинает задевать и хамить)

Короче никто с ним работать не хотел. Как пример диалога приведу:

К: привет, ну чего замуж то не вышла?

Я: не берут

К: почему?

Я: потому что я не занимаюсь уборкой/готовкой и двух моих бывших мужей это не устраивало.

К: мне это вообще не важно, у меня домработница этим занимается.

К: может нужно стараться?

Я: не хочу. Точнее хочу найти того, ради кого захочется стараться, пока чего-то не хочется.

И таких случаев было много.

(Здесь автор хвастается, как ловко она умеет строить диалог и хорошо знает себе цену)

Несколько раз выходило так, что я ему жестко отвечала, просила найти другого специалиста и больше не приходить. Думала каждый раз, все, больше точно не придёт. Он через какое-то время возвращался. Между делом в разговоре упоминал что я старая, что у меня татуировки и тд. Потом рассказывал что у меня симпатичная коллега, хотел подкатить, но кто-то ему сказал, что она истеричка. Я сказала, что она нормальная девчонка и надо было подкатить. Говорит что хочет жениться, но вокруг одни проститутки. А с приличными женщинами не складывается. Я говорю, не знаю что тебе предложить. Он говорит, предложи себя! Говорю, не, я же старая татуированная женщина, я себе мужика попроще найду.

(Он то хамил ей, то как бы извинялся, и этой ерунды ей хватило, чтобы влюбиться по уши)

Со временем обратила внимание что перестал меня задевать, начал говорить комплименты. Я ему тоже. Стали общаться о жизни обо всем, у него хорошее чувство юмора, как оказалось и в целом интересно с ним. Внешне красивый. И вроде какие-то правильные понятия о семье и жизни. Нашли общий язык. Коллеги сказали что это укрощение строптивого. Тоже заметили что он изменился.

(Она не влюбилась бы, если бы не вырастила корону, что укротила строптивого. И посмотрите, насколько охотно окружающие помогают таким дурам утонуть в иллюзиях. Зачем они это делают? По сути это настоящее уничтожение с их стороны, но они считают это поддержкой. Почему?)

Но в какой-то момент я заметила что мы уже затрагиваем слишком интимные темы, но дальше этого ничего не двигается. И меня уже стало это напрягать. Я в какой-то момент попросила сменить тему, потому что мне уже неловко, он меня смущает, я на работе, здесь это не уместно. Не знаю как вести с ним себя. Наверное я не нравлюсь на столько чтобы пригласить куда нибудь.

(Корона всегда растет вместе с хлеборезкой. Хлеборезка у автора выросла большая-пребольшая как сказочная репка. Стоит она и ждет с открытым ртом, на глаза слезы наворачиваются, а разговорчивый клиент только шутит с ней и больше ничего)

Такое впечатление, что он просто хочет погреть свою самооценку, для этого весь этот флирт. А я не могу общение прекратить, из-за работы. Но и шатает при этом не слабо.

(В короне она думает, что ею можно погреть самооценку. Скоро он пропадет, не выдержав давления ее щипцов, перестанет к ней ходить. А она решит, что сама его отшила, и корона с хлеборезкой вырастут больше прежнего)