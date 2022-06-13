Мнение: Пушкинский список
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Очень любопытный эксперимент подсунул мне “на посмотреть” Ютуб. Ожившие картинки любовниц Пушкина! Единственно, что смущает – не совсем понятно, насколько правильно анимированы портреты: местами явное ощущение, что на портрете и на анимации – разные женщины.
Заодно посмотрел некоторые эпиграммы по адресу прелестниц, о которых прежде не имел понятия. Все-таки надо понимать, что школьный Пушкин и реальный – тоже два разных поэта.
Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги — понимаю,
Другой за то, что был француз,
Клеон — умом ее стращая,
Дамис — за то, что нежно пел.
Скажи теперь, мой друг Аглая,
За что твой муж тебя имел?
Источник: Размышления вольного социолога
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