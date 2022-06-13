Мнение: Пушкинский список

Очень любопытный эксперимент подсунул мне “на посмотреть” Ютуб. Ожившие картинки любовниц Пушкина! Единственно, что смущает – не совсем понятно, насколько правильно анимированы портреты: местами явное ощущение, что на портрете и на анимации – разные женщины.

Заодно посмотрел некоторые эпиграммы по адресу прелестниц, о которых прежде не имел понятия. Все-таки надо понимать, что школьный Пушкин и реальный – тоже два разных поэта.

Иной имел мою Аглаю

За свой мундир и черный ус,

Другой за деньги — понимаю,

Другой за то, что был француз,

Клеон — умом ее стращая,

Дамис — за то, что нежно пел.

Скажи теперь, мой друг Аглая,

За что твой муж тебя имел?