 

Эх, Настя! – Личное мнение

13.06.2022, 22:35, Разное
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Настя Решетова опубликовала свои старые фотографии. Это же как надо умудриться, чтобы так себя опошлить!


Фото: Соцсети

Была роскошной красавицей с правильными чертами лица, а стала безносой бабой с чайника с грудью нараспашку.

Я ещё понимаю, когда Собчак горбинку на носяре пилит для морального самоуспокоения. Лучше Ксюшадь, конечно, не стала, но и хуже — тоже: хуже — тупо некуда, так что пофиг.

Но вот когда по-настоящему красивые и молодые девушки что-то там себе на лице отрезают, что-то вкачивают, я впадаю в реальное недоумение.

Неужели не боятся стать хуже? Пластическая хирургия — тем более, лица! — измеряется в долях миллиметра. Чуть не так хирург рассчитал — и пошёл перекос пропорций.

Лицо той же Решетовой было удивительно гармоничным. Теперь у неё всё какое-то круглое, формы нет, пропорции нарушены. Не уродина, конечно, но уже и не красавица.

Глаза и нос кажутся слишком маленькими, губы и щёки — слишком большими. Раньше на лице Насти был отпечаток индивидуальности. Теперь на нём отчётливо читаются все её комплексы.

Погналась за идеалом — убила красоту. Так тоже бывает. В некоторых кругах, увы, — часто.

К чему это я? Ах, да: если Б-г наградил вас красотой, не ищите от добра добра. Наслаждайтесь с благодарностью.

Поменяли бы что-то в своём лице? Что? Почему?

Источник: Лена Миро



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