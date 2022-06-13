Анонсирована очередная встреча Путина и Лукашенко

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время.

«Только с начала этого года состоялось пять встреч наших президентов. В ближайшее время запланирована еще одна», – сказал Грызлов во время торжественного приема по случаю Дня России, организованного российским посольством, его слова приводит госагентство «Белта».

Грызлов отметил, что в 2022 году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

«Сегодня наши отношения находятся на максимально высоком уровне. В настоящее время Беларусь – ближайший союзник Российской Федерации… Осуществляется большая работа по линии парламентов, правительств, министерств, ведомств и, конечно же, народов наших братских стран», – рассказал посол.

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