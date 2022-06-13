 

ДНР запросила у России дополнительные войска

13.06.2022, 21:55, Новости дня
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Донецкая Народная Республика запрашивает у РФ дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, сообщила глава республики Денис Пушилин.

«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».

По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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