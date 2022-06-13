 

Блинкен: США готовы поддержать КНДР вакцинами от COVID-19

13.06.2022, 21:55, Новости дня
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США не питают каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР и готовы оказать поддержку народу этой страны, в том числе посредством поставок вакцин от коронавируса, сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Позвольте мне подчеркнуть: у США нет абсолютно никаких враждебных намерений в отношении КНДР. Мы открыты к диалогу без предварительных условий и хотим поддержать северокорейский народ, в том числе при помощи вакцин от коронавируса», – сказал Блинкен на пресс-конференции, информирует РИА «Новости».

Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон предлагал Пхеньяну свою помощь на протяжении всей пандемии коронавируса, а также после недавней вспышки COVID-19 в Северной Корее.

«Наша простая конечная цель – стабильный и мирный регион», – подчеркнул Блинкен.

Напомним, 16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса. 14 мая лидер КНДР Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса «крупнейшим потрясением» с момента основания Северной Кореи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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