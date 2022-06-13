Мнение: Про печать династии Романовых…
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На церемонии вручения госнаград, Владимир Путин, оказывается, рассказал про печать первого из династии Романовых.
Дословно: «Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную историю о связи времен и поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых…».
Меня ничуть не удивит, если Михалков отыщет где-нибудь на антресолях эту самую печать, и передаст ее Путину.
И можно будет возродить в России монархию? Почему бы и нет, раз найдется печать?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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