 

Мнение: Про печать династии Романовых…

13.06.2022, 21:40, Разное
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На церемонии вручения госнаград, Владимир Путин, оказывается, рассказал про печать первого из династии Романовых.

Дословно: «Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную историю о связи времен и поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых…».

Меня ничуть не удивит, если Михалков отыщет где-нибудь на антресолях эту самую печать, и передаст ее Путину.

И можно будет возродить в России монархию? Почему бы и нет,  раз найдется печать?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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