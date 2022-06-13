Мнение: Анонс курса 12 типов имиджа
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Места на курс по имиджу ( 12 типов имиджа) начнут продаваться 16-го июня.
Сам курс начнется 23-го июня.
Обратите сразу же внимание на организационные вопросы.
Места будут продаваться на площадке Дзенкласс, объявление о продаже появится в моем блоге, около 12 часов по Москве 16-го июня. В объявлении будет ссылка, можно будет пройти по ссылке и купить место, стоимость места на курс будет 15 000 рублей.
Курс будет идти 7 дней, 6 ступеней и один день для тренировки.
Как вы помните, я обещала за этот курс научить большинство участников определять свой тип имиджа.
Попытаюсь выполнить обещание.
Расскажу еще, почему типов 12 и они именно таковы, как их определять и зачем.
Еще опишу сам механизм обаяния: как возникает эффект привлекательности и из чего он состоит.
12 типов связаны с механизмом обаяния.
Курс будет насыщенным, но основной моей задачей было сделать его доступным и понятным для большинства. Я сократила изначально подготовленные материалы, выбрав самое важное и добавив практические примеры.
Чтобы не усложнять курс, тестирование будет проходить отдельно. Примерно через месяц. Объявлю о нем позже.
Сертификат за тест смогут получить только те, кто прошли курс.
В тестированиях необходимо принимать участие всем, кто рассчитывает в будущем стать коучами по системе 12 типов имиджа, которая уже стала популярной. Система стала популярной, но адекватно в ней никто пока не разобрался, в типах все путаются, очень мало у кого я вижу какое-то понимание.
За год я планирую провести несколько курсов и научить этому многих.
Тем, кто хочет научиться определять только свой имидж, может хватить одного вводного курса.
Но вернемся к организационным вопросам.
Места на курс будут продаваться три дня: 16, 17, 18 июня. Потом продажи будут закрыты.
Я очень сожалею, но многие иностранные участники не смогут оплатить место.
Никаких обходных схем не будет. Никаким иным путем оплаты я принимать не буду, даже если вам очень нужно попасть на курс.
Будет только одна возможность купить место: по ссылке из моего ЖЖ и моего ТГ перейдя на площадку и оплатив.
Отвечать на просьбы принять оплату другим путем я не буду.
Об этом я пишу заранее.
Расскажите, друзья, какие ожидания от курса?
Чего хотите получить, что надеетесь узнать и понять?
Источник: Эволюция
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