Мнение: Гибель Чадаева

Довольно неожиданно расчехлился бывший главный идеолог партии «Единая Россия» и автор книги «Путин. Его идеология» Алексей Чадаев, в юности – друг и пресс-секретарь Бориса Немцова. Я его всегда считал самым умным из путинских «государственников», что вдвойне ценно, поскольку ум и «вумные» среди этой шоблы вообще-то не в чести – примерно как «ботаны» среди гопников. У Чадаева и вид типичного «ботана», поэтому то, что он столько времени все ж умудрялся как-то держаться на плаву в их среде – само по себе диво.

Но вот в последний месяц и Чадаева прорвало – он вдруг принялся собирать со своих разного рода подписчиков деньги «на оснащение российской армии дронами». Что с ним случилось?

Речь о дронах – корректировщиках артиллерийского огня. То есть по сути – это орудия массового убийства, почти такие же, как если бы толстый уютный Чадаев начал бы собирать деньги на оснащение армии гаубицами или системами залпового огня. И ему – во всяком случае по его отчетам – шлют: счет идет на миллионы рублей.

Не буду даже говорить о том, что такого рода деятельность, к тому ж в исполнении «государственника», выглядит откровенно нелепой. РФ, как пишут, только за сто дней войны получила, по западным источникам, более 100 млрд. евро доходов от продажи углеводородов – то есть получала примерно по миллиарду евро в день. Когда в этих условиях толстый экс-идеолог ЕР бежит впереди паровоза со своими двумя миллионами рублей «пожертвований» – «а вот я вам еще 4 «мавика» купил!» – это похоже на фарс. Понятно, что государство РФ может купить миллион «мавиков», и это будет микроскопическая, неразличимая трата от ДНЕВНОГО дохода бюджета – и уж Чадаеву это должно было быть ясно лучше его товарищей, абсолютно безмозглых «патриотов», для коих любое откровение госпропаганды «как в первый раз».

Но главное – Чадаев конкретно зашкваривается, при том, что прекрасно понимает полную бессмыслицу этих «мавиков». Собирать деньги на убийство – это не молоть всякую ахинею по телевизору в качестве «эксперта». Зачем? Во всяком случае, в 2014, скажем, году он был осторожнее – напрямую в дерьмо не лез.

Думаю, что мотивация именно такая и есть – конкретно замараться. Чадаев слишком много читал, он романтик в душе. Ему стало неловко оставаться «чистеньким» на своем тонущем корабле, его подсознание велит ему испить эту чашу до дна.Да и вообще как-то глупо оставаться человеком среди монстров – лучше самому тоже стать монстром, хотя бы для облегчения коммуникации. До сей поры Чадаев ограничивался мимикрией – быть внешне похожим, но внутри оставаться нормальным.

А теперь воронка закрутилась – перед концом – с такой силой, что тонко чувствующий Чадаев осознал – надо превращаться в монстра полностью, душой и телом. Он – такой наш барометр, белая мышь в стане врага. Если уж Чадаев перекинулся на сторону зла окончательно – значит, конец действительно близок. Чадаев «варягом» открыл кингстоны и пошел прямо на дно. Чуть раньше него это сделал Галковский.

Двумя подводными чудовищами стало больше.