Мнение: Если ты так хочешь убить себя, вот тебе нож, но делай это только на белорусской стороне

Если ты так хочешь убить себя, вот тебе нож, но делай это только на белорусской стороне

Из доклада посвященного прошлогодним попыткам беженцев с Ближнего Востока перебраться из Белоруссии в Латвию.

10 августа 2021 года в ответ на рост числа просителей убежища, пытающихся незаконно пересечь границу в Латвию из Беларуси, Латвия объявила чрезвычайное положение на своей границе с Беларусью . В средствах массовой информации страны и в политическом дискурсе этот вопрос широко трактуется как угроза безопасности и «гибридная атака», организованная белорусским режимом.

В отличие от Польши или Литвы, здесь не было местных НПО, СМИ или ученых, систематически документирующих события на границе Латвии с Беларусью или предоставляющих всесторонний анализ проблемы с точки зрения соблюдения Латвией норм ЕС или международного права. До сих пор текущая ситуация в Латвии в сфере убежища и миграции в значительной степени игнорировалась институтами ЕС и международными организациями, несмотря на доказательства серьезных нарушений латвийскими властями норм ЕС и международного права.

Настоящее исследование призвано внести свой вклад в восполнение этого пробела. Применяя междисциплинарный подход, он стремится, во-первых, критически изучить совместимость чрезвычайных мер, принятых правительством Латвии, с законодательством ЕС и международным правом , а во-вторых, изучить практические последствия таких мер для заинтересованных лиц.

В рамках данного исследования автор провел глубинные интервью с более чем 25 лицами, которые пересекли границу Латвии с Беларусью после введения чрезвычайного положения, провели на границе несколько недель или месяцев и в итоге вернулись из Латвии в свои страны. происхождения. Настоящий доклад представляет собой предварительные результаты продолжающегося расследования этого вопроса и в значительной степени основан на их показаниях.

Учитывая срочность вопроса и отсутствие других отчетов, систематически документирующих события на латвийско-белорусской границе, настоящее исследование проводится исключительно на добровольной основе. Автор не получал финансирования для исследования, написания и публикации этого отчета. Автор хотела бы выразить сердечную благодарность своим интервьюерам, которые согласились поделиться своими историями. Это исследование было бы невозможно без помощи журналиста из Германии Тома Анцитиса, который внес свой вклад в него на безвозмездной основе.

За этими цифрами стоят в основном те же самые люди, которые ежедневно подвергались отпорам.

Каждую ночь их перевозили в палатку, а на следующее утро отправляли обратно в Беларусь».

"Мне пришлось переводить для всех, что нас собирались убить"

«Они ударили меня электрошоком более 20 раз и окунули голову в грязную воду»

«Они угрожали забрать нас обратно в лес, если мы откажемся вернуться в Ирак»

Я никогда не забуду, что Латвия сделала с нами. Латвийские коммандос относились к нам хуже, чем ИГИЛ

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«В ноябре 2021 года, после того как я провел три месяца в лесу, к нам подошли пограничники и сказали, что у нас есть шанс вернуться в нашу страну. Они сказали, что переведут нас в Даугавпилсский лагерь и пригрозили, что отвезут обратно в лес, если мы откажемся вернуться в Ирак на более позднем этапе. Позже мы сказали чиновникам в Даугавпилсском центре, что нас избили в лесу, но инспектор сказал мне через переводчика заткнуться, иначе они вернут меня в лес.

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Я сказал пограничникам в лагере, что меня избили в лесу. Мне сказали, что латыши никого не били, а меня, скорее всего, били белорусы. Мы не хотели возвращаться, но пробыли там уже три месяца, так что в итоге нас заставили подписать форму [добровольного] возвращения. В Даугавпилсском центре нам разрешали пользоваться телефоном только один час в день. Мы заплатили 10 000 долларов посредникам, которые организовали нашу поездку из Ирака до границы с Латвией через Беларусь. Это были все деньги, которые у меня были. Я продал свой дом, чтобы иметь возможность добраться до Европы и теперь живу в доме моего отца. Раньше мы никогда не слышали о стране под названием Латвия, мы просто хотели попасть в Европу».

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Они сказали, что если я расскажу журналистам или организациям о том, что произошло в лесу, меня поймают где угодно. Мне сказали: «Если ты вернешься в Ирак, не думай, что ты исчезнешь». Они сказали мне никому не говорить ни названия их оружия, ни то, как они одеты. Они сказали, что если я шевельнусь, закричу или попытаюсь выбраться из аэропорта, они отвезут меня обратно в лес и будут держать там, пока я не умру. Они сказали, что им будет легко, потому что они не будут стрелять в меня, но я умру от холода или от нападения медведя или волка.

После этого они заставили меня записать видео о том, что я хочу вернуться домой и что Ирак меня устраивает, так как я могу жить в деревне, и это не так опасно для меня сейчас. Я записал все для них, чтобы иметь возможность вернуться домой. Мне сказали, что у меня все равно никогда не будет шанса остаться в Латвии.

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Однажды у меня была возможность спросить солдата НАТО, когда это закончится. Он сказал, что у них есть заказ от правительства, чтобы сделать все это. Но если вам не нужны беженцы, скажите им идти домой и больше сюда не приходить, но не оставляйте их в лесу. Теперь я вернулся, но буду продолжать попытки перебраться в Европу — в любое безопасное место».

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«Проведя в лесу более трех месяцев, я не мог больше так жить и хотел покончить с собой. Увидев, что я хочу порезать себе запястье, один из солдат в военной форме дал мне нож и сказал: «Если ты так хочешь убить себя, вот тебе нож, но делай это только на белорусской стороне».

https://www.latvia-belarus-border.com/ – весь отчет по ссылке

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