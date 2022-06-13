Тина и её загадочный спорт – Личное мнение
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В очередной раз Тина Канделаки продемонстрировала общественности свой крепкий торс борца на массе и мужеподобное пузо.
Фото: Соцсети
Грузная, коротконогая женщина с плохими пропорциями давно и упорото пропагандирует занятия спортом. Однако сама выглядит так, словно единственные мышцы, которые она прокачивает, — челюстные. Жрёт много — челюсти постоянно в работе.
Пропаганда здорового образа жизни и спорта в исполнении Канделаки — это же антипропаганда! Ну, разве нет?
Вот я знаю кучу баб, туловища которых выглядят точно так же непрезентабельно как у Тины, но безо всякого спорта и даже намёка на правильное питание.
Живут себе эти тётки — корявые, неповоротливые, дебелые — жрут в своё удовольствие, на диванах по вечерам валяются.
Прикроют пузо разлетайками и сидят довольные — винчик глырят, кушают, как минимум, за двоих.
Невольно задумаешься: а Тина действительно гантельками себя, пусть безрезультатно, но измождает, или тупо снимает коротенькие фитнес-видео, а как только камера выключается, идёт и жрёт картошку с майонезом, закусывая хачапури?
Что думаете?
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Источник: Лена Миро
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