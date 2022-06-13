 

После получения Почтой России статуса IT-компании отмечен массовый отток почтальонов за рубеж

13.06.2022, 20:57, Разное
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Почта России столкнулась со внезапным дефицитом почтальонов и операторов почтовой связи. Массовое бегство сотрудников началось после решения правительства о признании её IT-компанией.

Санкции со стороны недружественных стран и прерывание логистических цепочек резко снизили доходы Почты России от доставки посылок из-за рубежа. Чтобы оперативно оказать финансовую помощь службе, выполняющей важную государственную функцию, правительство должно было найти какой-то подходящий механизм, и предложение Минцифры о внесении Почты в реестр IT-компаний показалось наиболее подходящим.

– Налоговые льготы, сниженные ставки кредитов, замораживание долгов, которые мы даём ИТ-компаниям – всё это очень серьёзная поддержка в текущих условиях. Кроме того, сотрудники Почты России теперь могут претендовать на льготную ипотеку, и, что особенно важно, на отсрочку от призыва в армию. Но они почему-то этого не оценили, – заметил глава Минцифры Максут Шадаев.

В первый же день после решения правительства за рубеж выехало около 11 тысяч опытных почтальонов и 23 тысячи других специалистов – сортировщиков, грузчиков и водителей. Пункт резюме, говорящий о многолетнем стаже работы в IT-компании, даёт им хорошие шансы на трудоустройство за границей. Более половины сбежавших специалистов уже приступили к работе на новом месте, а российская почта теперь вынуждена закрывать отделения, в которых некому работать.

Минцифры пообещало почтальонам, которые вернутся в Россию в течение двух недель, полную амнистию и сохранение льгот, на которые они имеют право по решению правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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