Оранжевый – пограничный цвет: шесть модных оттенков, усиливающих эффект загара

Если вы хотите выглядеть более смуглой, но времени на качественный загар пока не хватило, на помощь придут шесть летних оттенков в одежде. Они создают оптический эффект загорелого тела и деликатно подчеркивают природный тон кожи в начале сезона.

Начните с оранжевого

В начале лета мало кто может похвастаться естественным глубоким загаром. Для первых недель сезона отлично подойдет оранжевый цвет. Стилисты называют его пограничным оттенком. Он понравится девушкам с бледной кожей и придаст им легкий оттенок загара.

Хорошо подойдет оранжевый и среднему типу загара – он сделает кожу более бронзовой с золотым подтоном. А вот тем, кто уже достаточно загорел, с оранжевым цветом лучше не экспериментировать. Визуальное восприятие цвета кожи может быть искажено не в лучшую сторону. Если вы загорели слегка, но хотите усилить впечатление, на помощь придет сдержанный зеленый: он сделает акцент на слегка коричневатом оттенке кожи.

Нежный персиковый цвет так же усилит эффект на едва загорелой коже, сделав ее на несколько тонов темнее.

Этот оттенок подчеркнет здоровый румянец кожи и сделает образ романтичным.

Усиление эффекта

Ни один оттенок кожи нельзя назвать идеальным: каждый человек индивидуален и имеет свои генетические особенности, определяющие цвет. Тем не менее, правильные оттенки позволят подчеркнуть преимущества природного цвета вашей кожи. Достаточно немного подкорректировать цветовую гамму образа и кожа будет выглядеть загорелой. Белый цвет подчеркивает даже самый слабый летний загар, играя на контрастах.

А уж если в белый цвет облачится смуглянка, то ее появление произведет эффект разорвавшейся бомбы. Если нет желания одеваться в белый цвет с ног до головы, то можно надеть одежду с белой окантовкой в непосредственной близости к коже. Это же правило относится к мягким пастельным тонам розового и голубого цветов – это позволит создать мягкий и женственный образ.

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Пастельные оттенки универсальны и позволяют подчеркнуть загорелую кожу

Не бойтесь яркого

Большинство женщин согласны с тем, что загорелая кожа выглядит эстетично и свежо. Ярко-розовый цвет гарантированно усилит эффект загара на любой коже, поэтому выбирайте одежду с открытыми рукавами.

Благодаря этому цвету кожа выглядит здоровой и сияющей. Оттенки цитрусовых усилят сияние кожи, независимо от того, каким путем получен загар – естественным или искусственным. При этом сочетание голубого и оранжевого не только подчеркнет ваш загар, но и выделит из любой толпы – яркий оттенок придаст коже эффект свежести.

Если пастельные оттенки – это не ваш случай, то смело ставьте все на ярко-синий: не прогадаете! Этот цвет напоминает о морском побережье даже в пыльном городе, поэтому на вас сразу обратят внимание окружающие.

Помните о защите от солнца: излишний ультрафиолет губителен для организма. Удачно подобранный предмет одежды изменит четыре-пять оттенков исходного тона, но разница будет поистине эффектной. Простой компромисс между здоровьем и красотой – составить летний гардероб из одежды правильных оттенков.