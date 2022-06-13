Мнение: Слабая Америка, превосходство российской артиллерии и утечка оружия в даркнет

1. США раз за разом обманывают и кидают своих союзников, заставляя их воевать вместо американцев. Проблема не только в коварстве и циничности американских властей — американцы были сволочами и раньше, но воевать в Корее и Вьетнаме, например, им это не мешало. Проблема в том, что современная американская молодёжь не готова к войне ни физически, ни морально (ссылка):



“Разве вы захотели бы рисковать жизнью ради нынешних политических и социальных порядков в Америке?” — интересуется автор статьи в TAC. Он сетует, что армия США превратилась в толпу представителей воук-культуры и ЛГБТ, а 77% потенциальных контрактников непригодны для воинской службы. <…>

“В сфере недвижимости вы говорите о рынке покупателей и рынке продавцов, — сказал Fox News Digital генерал-майор Эдвард У. Томас-младший, начальник рекрутинговой службы ВВС США, — а есть еще рынок найма в армию. <…>

“Но на самом деле в долгосрочной перспективе у нас имеет место резкое снижение числа пригодных для военной службы, падение интереса молодых людей к ней и утрата среди них доверия нашему правительству”, — продолжил Томас.

— “Сегодня 77% американской молодежи в возрасте от 17 до 24 лет не соответствуют требованиям, предъявляемым новобранцам для службы в вооруженных силах США. Подумайте сами — целых 77%! — продолжил он. — Для всех них нужны какие-то исключения. Здесь много самых различных причин — от состояния здоровья до низкого уровня образования. То есть от веса и разных медицинских проблем, до проблем с поведением, психическими отклонениями и отсутствием элементарного образования. Это огромная цифра: 77% кандидатов на контракт с армией не могут быть приняты на службу без различных допусков”.

2. Американские эксперты признали слабость артиллерии США по сравнению с российской (ссылка):



Российская артиллерия превосходит по своим возможностям полевые орудия армии США, заявили эксперты центра RAND Corporation. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Отмечается, что Пентагон на протяжении двух десятилетий пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, поскольку с начала 2000-х годов стал в первую очередь уделять внимание противоповстанческим операциям. В результате полевая артиллерия и противовоздушная оборона столкнулись с особенно серьезными сокращениями, рассказал аналитик RAND Джон Гордон (John Gordon).

«Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», — отметил Гордон.

Как убедительно показала практика, в серьёзной современной сухопутной войне чуть ли не 90% боевых потерь наносят именно артиллерия и ракетное вооружение.

По ракетам мы также впереди американцев: у них даже ещё нет гиперзвукового оружия. По мощи авиации и флота США ещё впереди, однако на море мы с ними сражаться не собираемся, а в воздухе у нас есть преимущество за счёт более продвинутых средств ПВО.

Маленькие слабые страны, которые идут на конфликт с Россией в надежде на военную помощь США, поступают опрометчиво. Сами американцы сражаться за марионеток не поедут, причём не только из страха спровоцировать ядерный удар по своей территории. Американская техника дорогая, требует длительного обучения и ремонтного обслуживания, логистика поставок растянута. Наконец, у России просто физически больше оружия для сухопутной войны, а наша техника лучше и надёжнее.

3. США сейчас вовсю поставляют оружие, надеясь, что из него будут стрелять в русских солдат. Однако значительная часть этой «гуманитарной помощи» воруется ещё до попадания на фронт. Мы можем наблюдать воровство в прямом эфире, так как американское оружие выставляют на продажу в даркнете (ссылка).

Значительная часть из арсеналов, которыми США сейчас удобряют Европу, попадёт в руки к террористам и организованной преступности. Самим-то США всё равно: везти это обратно за океан бандиты вряд ли захотят.